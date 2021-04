À chaque fois que je fais face à un nouveau chantier, une pointe de déception me touche : encore un cliché qu'il aurait fallu avoir pris un mois plus tôt. . Je me console alors en revenant quelques semaines ou mois plus tard, en espérant trouver une maison supplémentaire, intégrée dans la rue, alignée avec ses voisines, avec peut-être un parti-pris architecturale.

Il y avait un début d'ossature bois, il n'y a finalement que deux parkings couverts. Et deux places supplémentaires protégées par une signalisation "interdiction de stationner" et - de fait - réservées aux propriétaires.

Des occasions supplémentaires perdues pour une ville plus piétonne, plus résiliente et plus agréable.