Le constat est crispant : Lambersart perd des habitants et cela finira par avoir des conséquences sur les finances publiques. D'autant plus que la mairie a décidé de ne pas lôtir ses dernières terres agricoles. Il ne reste donc qu'à remplir les trous et à construire un peu plus haut.

Et parmi les abérrations léguées par le passé tout voiture des années 1970, il y a ces pseudo-centres de quartier qui ne comptent qu'un rez-de-chaussée : les commerçants ne peuvent pas habiter au-dessus de leur enseigne, ni diversifier même leurs revenus en louant des appartements à des étudiants, ni même bénéficier de voisins vigilants en dehors des heures d'ouverture.

Peut-être fallait-il compter sur une modernité électro-véhiculée pour y arriver ? Peut-être que cyclo-densifier peut patienter encore...