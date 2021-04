Construire avec des briques, en plus d'être pérenne, permet de travailler en équipe : c'est devenu assez rare dans les métiers du bâtiment.

Aussi bien pour des petites maisons que pour des grands immeubles.

En effet les briques sont scalantes à la fois dans la dimension matériel (avec des petits parallélépipèdes rectangles qu'on peut assembler facilement) que dans la dimension humaine (10 maçons permettent d'aller bien plus vite qu'un ouvrier seul) : un véritable système capable de gérer linéairement tout type de charge. Vivement que notre quête de l'emploi redevienne importante : on pourrait y trouver des gisements autrement plus résilients qu'avec le béton armé. Et au passage des façades moins lisses et tellement plus agréables pour le regard.