C'est mercredi, nous avons ressorti la peinture. Pâques approche, les filles ont peints des oeufs sur leur feuille blanche. Une question taraude leur esprit : est-ce qu'il y aura une chasse ce week-end ? avec des vrais oeufs au chocolat ?? Avec le confiment, elles ont bien compris que tout n'était pas aussi certain que ça.

Dans le vestiaire, il y avait un sac de vieux habits promis à une borne du relais. Mais ça, c'était avant. Car Madeleine est dans une phase "couture" : après avoir goûter au tricot, au pompon ou au bracelet brésilien, il était temps de faire quelque chose pour de vrai. Alors aujourd'hui, Peggy a pioché dans le sac un vieux legging troué. Et sous sa direction, Madeleine a coupé, plié, cousu... un bandeau.

Malgré tous nos ateliers de ces dernières semaines, il y a quand même un truc dont je ne suis pas si fier : le quota d'écran a explosé pour tout le monde. Aujourd'hui encore 1h23 devant Safari rien que sur mon téléphone à lire blogs et journaux, trois épisodes de C'est par sorcier pour les filles. Et tout ça sans compter Zoom, Teams, Hangouts et autres Jitsi. La cure de dé-intoxication sera rude.

En France, il y avait 113959 cas confirmés, 10884 décès et 21452 guérisons. Et une jeune fille qui jouait au tennis dans la rue avec son père puisque les voitures ont laissé aux enfants un espace de jeu immense, leurs rues.