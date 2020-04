Les habitudes d'avant ont la vie dure : le mercredi matin après, c'est encore "arts plastiques". La semaine dernière Madeleine avait commencé un Chagall, elle l'a fini. Ensuite on a embrayé sur des explorations diverses et variés avec scotch, peinture, aquarelle, paille, encre, fleur séchée, bouchon de liège, etc. Mais toujours sans peinture blanche.

Pas de sorti aujourd'hui, on s'est limité au jardin. En l'arpentant en long et en long et encore en long, j'ai passé une série de coups de fil avec tous les membres de l'équipe : pour les salariés, c'est devenu un habitude mais pour les deux stagiaire qui ont commencé cette semaine, c'est totalement expérimental. Prendre des nouvelles, en donner, se féliciter des passages en production ou des signatures de contrat (oui, on en a pendant le confinement), répondre aux attentes des clients, explorer des alternatives. Un peu plus tard, comme il faisait beau et doux, les filles ont joué dans leur tente pendant que je préparais un nouveau demi-hexagone potager. Elles ont aussi eu le courage d'utiliser la visseuse. Peggy devrait y planter de la phacélie : d'ici un mois, on espère y mettre une partie des semis qui reposent sous mini-serre.

Petite surprise ce soir : il y avait des bougies sur une tarte aux pommes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire [...] poisson d'avril, joyeux anniversaire . On a soufflé les bougies dans une atmosphère détendue, ça fait du bien.

En France, il y avait 57749 cas confirmés, 4043 décès et 11053 guérisons. Et des maîtresses de l'école des filles qui ont eu le Covid 19 (sans hospitalisation).