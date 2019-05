Une plongée en onde dans l'anthropocène par Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon (sur France Culture) :

Un champ. Pour certains c’est la campagne. Pour d’autres un paysage d’apocalypse. Au Sugarloaf State Park, au nord de la Californie, le paysage sonore jusqu’au début des années 2000 y était très riche. Depuis 2004 les choses se sont mises à changer radicalement à cause du réchauffement climatique. Depuis 2011, il y a une sécheresse dramatique. A Niort, les oiseaux ne chantent plus, on y parle de printemps silencieux. A Palavas, on fait des recherches en aquaculture pour sauver les mers et l’océan. En Ardèche, on se bat pour la conservation d’habitats. C’est un temps nouveau, aux résonnances eschatologiques : l’anthropocène. Un temps où l’impact humain est tel qu’il modifie le système terre et bouleverse l’équilibre de la biosphère. Un équilibre qui avait jusque-là prévalu et qui caractérisait l’époque géologique précédente, l’holocène.

Les quatre épisodes datent de début janvier 2019 et sont un pur bijou de radio public : très documenté, élégamment monté, particulièrement pédagogique. Je me régale de cette balado-diffusion depuis quelques jours... Les noues d'Euratechnologies et les platanes de l'avenue de l'Hippodrome (à Lambersart) prennent au passage une nouvelle dimension.