Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas annoncé une nouvelle embauche sur ce blog. En effet les dernières se sont faites "dans les coulisses". Mais cette fois, on passe par une offre plus classique : No Parking recrute un (ou une) chef de projet technique web / développeur PHP pour rejoindre l'équipe.

Nous sommes éditeurs de logiciel, donc celui ou celle qui nous rejoindra aura le temps de travailler sur Opentime et sur Alticcio, nos deux produits commercialisés. Mais il (ou elle) aura l'occasion de goûter à un tas de techno qu'on expérimente, utilise ou maintient : FreeBSD / Munin / Kotlin / GraphQL / Android / commande vocale / réseau de neurones artificiels / tests unitaires / déploiement continue / IOT / etc. Sans oublier celles que le candidat sélectionné amènera avec lui !

Quelques informations pratiques : le poste est basé à Lille (Euratechnologies), il s'agit bien sûr d'un CDI, la rémunération dépendra de l'expérience, il y a la possibilité d'avoir un jour par semaine en télétravail. Pour les autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement et/ou à postuler.