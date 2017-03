Lors de la consultation pour choisir un candidat citoyen à l'élection présidentielle de 2017 via LaPrimaire.org, j'ai été surpris par une réponse de Nicolas Bernabeu sur ce fameux revenu de base.

Ce médecin corse de 31 ans - très diplômé et visiblement plutôt à gauche - propose un revenu de base pour « simplifier les systèmes économiques et sociaux », éviter les taxes (plus de CSG, plus de CRDS, etc.) et les allocations (familiales, chômage, maternité, etc.) tout en assurant nourriture, logement, santé pour une somme comprise entre 1250 pour ceux qui ne peuvent pas travailler et 850 euros par mois pour les autres.

Imaginons certains conséquences de ces cas précis :

Développeur informatique, je viens de négocier une rupture conventionnelle : un ancien collègue, certain comme je le suis aussi, de retrouver un boulot, a pris du temps indemnisé par les ASSEDIC pour faire du bénévolat en journée, s’occuper des ses enfants, revoir sa femme et surtout retrouver un boulot qui ait plus de sens. C’est bien ce que je pensais faire aussi. Sauf qu’avec un prêt sur les épaules, on ne peut pas se permettre une telle décote même pendant 2 mois, je préfère retrouver un boulot au plus vite.

En tant que consultante en organisation, je gagne bien ma vie (pas loin de 3000 euros sans les primes mais avec des déplacements fréquents un peu partout en France) et mon premier enfant arrive : ma rémunération mensuelle va être divisée par trois du jour au lendemain. Prévoyante, j’ai cotisé suffisamment dans le privé pour tenir sur cette période pas si courte.

Bientôt retraité j’ai cotisé toute ma vie comme agent administratif dans une mutuelle d’assurances. J’ai fait mes petits calculs et je vais perdre une partie de mes « droits » par rapport à l’ancien système public ? Heureusement, moi aussi, j’ai utilisé en sus les services d’une banque privée suffisamment longtemps pour constituer une véritable épargne et tenir sur cette longue période.

Je suis une jeune salariée; je gagne 1600 euros net par mois depuis bientôt 2 ans autant dire que je n’ai pas encore mis beaucoup de côté. Et là, je me retrouve brutalement hospitalisée pour 2 semaines, au minimum. Plus la ré-éducation derrière. C’était tout à fait honnête avant mais maintenant : est-ce qu’il va falloir que je fasse un prêt pour payer le petit studio vide pendant que je goûte à la chambre d’hôpital ?

Qui est prêt à perdre une partie de ses revenus, gagés sur le socle de notre contrat de société (la solidarité nationale), pour un revenu de base comme celui-là ? Pas une majorité de Français, je le crains. Vous me rétorquerez bien évidemment qu’il y a d’autres formules possibles. Vous auriez raison… Mais au juste à quoi servirait ce revenu de base ? Car la véritable question est là. Et malheureusement elle est absente de bien des débats.

A-t-on peur de la disparition du salariat, emporté par des robots ? De l’empilement administratif qui se complexifie à chaque législature ? Des inégalités toujours croissantes, renforcées par des politiques de dumping chez tel ou tel voisin ? Des loyers trop élevés en ville, devenus des barrières insurmontables de l’ascenseur social ? De la fin des retraites par répartition, après les écrêtages forcés des modèles par capitalisation ? De la disparition des solidarités nationales, européennes ou mondiales ? Des mutations incontrôlées du capitalisme contemporain ? D’autre choses encore ? De tout cela à la fois ?

Mon impression tenace est que le revenu de base est devenu un mot qui obscurcit le débat, qui empêche de se poser les bonnes questions. Une impression partagée visiblement.

Les robots qui pourraient fabriquer puis conduire des camions ? Bien sûr que j’en veux plus : les boulots pénibles et répétitifs, en 3x8 ou loin de chez soi doivent devenir une chose du passé. Et si on en profitait plutôt pour passer d’abord à 32h, puis à 28h.

Les procédures administratives contraignantes ? Oui bien sûr - et tout de suite même - s’il s’agit de protéger mes filles des perturbateurs endocriniens : visiblement l’Union Européenne préfère pour le moment faire passer le profit d’industriels en priorité. Et pour ceux qui en veulent moins, je suis prêt à être beta-testeur sur le prélèvement de mes cotisations d’indépendant à la source qui permettra en plus à l’État de pré-remplir ma déclaration d’impôts. On a des équipes minuscules au sein de beta.gouv.fr alors qu’on peut imaginer y améliorer des services existants et même en créer des nouveaux.

La fin du travail ? Visiblement Google a encore besoin d’un paquet d’ingénieurs pour détecter les commentaires haineux et la France pourrait créer un million d’emplois supplémentaires pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux et économiques de la Transition. On a encore de la marge.

Les inégalités astronomiques ? Alors même que les sirènes du dumping fiscal promis par le Royaume-Uni commencent à se faire entendre, on pourrait commencer par une harmonisation fiscale.

Le capitalisme contemporain, hiérarchique, vectoraliste et anti-régulation ? La crise écologique nous fournit les détracteurs attendus et affutés (les affairés de gros sous), des alliés inhabituels (les peuples autochtones) et un levier encore plus puissant (le changement climatique) : c’est en tout cas la thèse - très argumentée - de Naomi Klein dans son dernier ouvrage Tout peut changer : Capitalisme & changement climatique.

Bref avant de faire passer notre si chère Sécu par pertes et profits, il faudrait peut-être vérifier qu’on ne détient pas juste une balle d’argent.