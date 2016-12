Dans la famille des "trucs" MySQL qu'on utilise pas souvent mais qui sont quand même bigrement pratique, je vous présente UNION ALL . Bien sûr la documentation en dit long :

UNION is used to combine the result from multiple SELECT statements into a single result set.

C'est quand même super pratique quand on veut - dans une même requête - afficher les temps travaillés et les absences, comme c'est le cas dans Opentime.