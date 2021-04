Deux ouvriers (des cantonniers ?) ont eu la charge de réparer le trottoir devant le bureau : une fois des gaines posées, il fallait remettre des pavés. Pendant un petit mois, ils ont avancé tranquillement sur leur chantier, sans grosses machines, sans bruit pour le voisinage, sans interruption pour le traffic.

Techniquement cela ne doit pas être très éloigné du fonctionnement des Romains de l'époque impériale.

Et le résultat est bluffant : la transition avec l'ancien pavage se distingue à peine. Seules les feuilles mortes laissent apparaître la zone qui attend le passage des ouvriers. Le temps pourra passer tranquillement : dans 10 mois ou 10 ans, il y aura encore la matière première, le savoir-faire et la main d'oeuvre pour réparer telle ou telle section.

Un peu plus loin, le macadam n'aura pas la même chance. La mairie attend vraisemblablement que toute la rue soit défoncée pour engager des moyens : c'est probablement moins cher de refaire les trottoirs d'un coup, avec des rouleaux compresseurs pour tasser la couche de granulats et de bitume. Cela ne sentira pas bon pendant une jour ou deux et puis on oubliera ces lignes qui rappellent presque l'émail craquelé et marbré de fines lignes noires d'un bol Raku.

Reste à savoir si un artiste aura le temps d'imprimer sa marque entre temps.