Courant 2017, la Ville de Lille a mis en place un projet de LUmière Citadine Optimisée pour L'Environnement.

Les lampadaires s'allument quand ils détectent le passage d'un promeneur ou d'un sportif, pour s'éteindre automatiquement 20 secondes plus tard.

Project expérimental financé à 70% par l'Union Européenne, il doit permet de re-créer une trame noire le long de la Deûle et d'y favoriser la bio-diversité (à commencer pour les chauves-souris).

Deux ans plus tard - en 2019 - c'est au tour de l'écluse du Grand Carré, toujours sur la Deûle, de subir une phase de modernisation : après 40 années, il était visiblement temps de revoir certains ouvrages d'art. Il faut passer en grand gabarit, puis en 24h/24. L'accès au quai est bloqué d'abord pour la durée des travaux puis définitivement. Et on installe de l'éclairage intense, toutes les nuits, toute la nuit, le long de cette "trame noire".

Pas certain que les chauves-souris ne se moquent pas de nous et de notre vaste programme d’animations nautiques pour l'occasion... Comme si nos ingénieurs ne savaient pas détecter l'approche d'un bâtiment de 80 mètres de long pour 11,50 de large. D'autant plus que ces grosses péniches naviguent de nuit avec de très puissants projecteurs à leur proue.