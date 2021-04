J'avais été frappé à l'époque par le concept des demi-maisons au Chili. Suite à un grave tremblement de terre, l'agence Elemental, piloté par Alejandro Aravena, a proposé de construire des demi-maisons : pour le prix de 40m2, les propriétaires se retrouvaient avec une structure capable de contenir à terme 80m2 habitable, après des travaux qu'ils pouvaient faire ou faire faire, en fonction de leurs finances et de leurs envies.

Dix années plus tard, Google n'a pas encore commencé à cartographier le quartier : je reste bloqué derrière les palissades du chantier.

Mais cela ne m'empêche pas de faire le parallèle avec les aménagements de maison de mon quartier. Si les façades sont souvent belles (à commencer par le style "art déco" typique des grandes heures de l'industrialisation entre fin XIXe et début XXe), les propriétaires ont un moyen bien balisé pour faire des aménagements : par derrière.

Puisque les Bâtiements de France sont plutôt tatillons pour les façacades (la Citabelle de Vauban est toute proche), on investit de l'autre côté. Et vu du jardin, il n'y souvent pas grand chose à envier aux débordements hétéroclites des favellas, les arbres en plus, les fils électriques en moins. Chacune des boîtes enchevétrées pourra être démontée et recombinée par les propriétaires suivants pour gagner une pièce à vivre ou un peu de lumière.