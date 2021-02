I suspect there are two reasons for the loss of interest in economic policy. One is that centrists and the right just don’t have a clue. [...] Secondly, there are fewer interests that are served by economic growth.

La remarque de Chris Dillow sur son blog Stumbling and Mumbling est même étayée. De là à croire que le primat de l'économie sur la vie politique touche à sa fin... À moins que ce soit plus simplement la marque du règne des rentiers et des féodaux !