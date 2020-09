A enfoncer des portes ouvertes, on découvre parfois des terrains vierges à reconquérir. La réappropriation de l'entreprise se fera aussi avec des concepts : c'est des mains des financiers qu'il faut la reprendre...

Le BUT de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent - l'argent est le RÉSULTAT. Le BUT de l'entreprise est de faciliter ou d'enrichir la vie des CLIENTS en donnant du SENS aux employés en les engageant dans leur travail et les impliquant dans leurs équipes et la confiance dans un projet commun.

Michael Ballé démonte au passage un raccourci mortifère : si on manage par augmenter les revenus et réduire les dépenses on étrangle les flux et au final, on perd de l'argent .

PS : la beauté de la tirade se mesure aux commentaires sur LinkedIn.