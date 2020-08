Au sein de l'équipe No Parking, on a lancé début 2020 une grosse réflexion sur l'intégration du télé-travail dans Opentime. La période de confinement a tout accéléré bien sûr. Il devenait donc d'autant plus intéressant de réfléchir à ces notions. Et c'est Peggy Avez qui nous accompagne par une série de billets : le premier de cette série Travailler autrement, perspectives philosophiques s'intitule La liberté de choisir son heure.

Initier, c'est commencer intentionnellement. L'initiative n'est donc pas seulement le choix d'une action, mais le choix du moment où j'entreprends cette action. Le contexte temporel de mon existence détermine mon degré de liberté.