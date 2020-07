Ce n'est pas souvent que je tombe sur un projet aussi enthousiasmant : une nouvelle ligne de chemin de fer entre Bordeaux et Lyon à l'horizon 2022, portée par une coopérative. Il manque juste le détour par Toulouse (qui pourrait en avoir besoin plus vite encore) et par Lille pour être parfait. J'imagine en même temps qu'il suffira de mettre la main à la pâte (ou au porte-monnaie).

L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, cheminots, entreprises et collectivités. Concrètement, Railcoop fera rouler des trains de voyageurs, trains de nuit, trains de fret, qui circuleront sur l’infrastructure existante.

Une affaire à suivre en tout cas...