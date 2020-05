Lundi 20 avril

Sur la route du bureau (15 minutes pour arroser les plantes), de quoi rire...

Mercredi 22 avril

On a regardé Mon voisin Totoro, on regardera Ponyo sur la falaise. Madeleine s'essaie au dessin animé façon très vieille école : de l'aquarelle sur du papier. Cela permet de prendre la mesure du travail titanesque des studios Ghibli sur leurs chefs d'oeuvre.

Le mot qu'elle avait laissé sur la boîte aux lettres - une idée de Peggy - a eu son petit effet : le facteur a répondu par un petit mot.

Vendredi 24 avril

Petit jeu dans la cuisine : des animaux ont été piégés dans la banquise, il faut les sauver. J'avais pioché l'idée dans un livre de la bibliothèque. Ce repère à grands lecteurs nous manque : si Gisèle découvre encore des livres qu'elle ne connaît pas (ceux de l'aînée), Madeleine a fini de tout lire et relire depuis longtemps.

Dimanche 26 avril

Armé de l'application iNaturalist, je suis allé en quête des iris du quartier. Il faudra en planter plus si on veut que les clubs de foot et de tennis soient au niveau de leur nom.