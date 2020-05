Profiter d'une soirée à bidouiller sur du code (on reparlera de ce projet Podek plus tard) pour ré-écouter le Jarvis Cocker qui m'a fait tellement dansé à la fin des années 1990, dans le pub d'Imperial College. Et le découvrir en duo avec Chilly Gonzales pour plus de nostalgie encore.

Reste à savoir si leurs expériences & anecdotes de chambres d'hôtel pourront s'enrichir d'ici quelques années...