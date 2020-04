Les billets s'espacent peu à peu. Le sentiment d'urgence que j'avais à écrire frénétiquement le soir s'est estompé, rattrapé par ce nouveau normal qui s'annonce.

Un atelier couture pour faire des doudous avec de vieux pyjamas, un nouveau spectacle pour des amis en visio, des fleurs qui continuent de s'étendre dans le jardin de l'école où le carré potager attend désespérement qu'on s'occupe de lui.

Plutôt que de simplement téléphoner en visio avec ses copines, Madeleine explore des possibles avec la tablette. Au lieu de pester sur l'image qui perd parfois en qualité, elle a appris à couper la vidéo périodiquement pour effacer les tâches rouges. Une fois identifiée la caméra - sur le bord à gauche, elle explore ce qui se passe quand elle la recouvre de son doigt, d'un calque ou d'un papier. Avec sa copine, elle a même organisé un échange musicale : chacune avec poste et quelques cds, elles ont alterné leurs découvertes musicales en dansant, et en se promettant d'être plus nombreuses la prochaine fois.

Mais la maladie se rapproche et remplace à l'improviste le ballet des coureurs à pied : en fin de matinée dominicale, Peggy aperçoit une ambulance et un camion de pompiers en bas de la rue. Des soignants masqués, gantés, sur-blousés, lunettés et bottés en sont sortis. Elle n'a pas eu l'occasion d'en savoir plus. Et le conciliabule de 20h entre voisins du haut de la rue n'a pas apporté d'informations complémentaires.

En France, il y avait 152996 cas confirmés, 19718 décès et 37183 guérisons. Et la NHK qui régale tous les fans d'animation japonaise avec une série de 4 documentaires 10 ans avec Hayao Miyazaki, une plongée extraordinaire dans les pas d'un immense artiste.