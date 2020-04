Gisèle avait exigé son propre ordinateur et continue de l'utiliser régulièrement. Elle tapote des lettres et des images sur son beau clavier en carton. Pour Madeleine, c'est plus compliqué de lui faire comprendre que les ordinateurs sont d'abord les instruments de travail des parents !

Hier soir, Peggy avait prévenu : à partir de 20h02, tout le monde aurait le droit de rire. Sauf qu'en annonçant une reprise de l'école à partir du 11 mai, notre président a déclenché une belle colère sur le canapé. Un de nos amis est instituteur, dans sa dernière année avant la retraite. Comment imaginer qu'il puisse repartir travailler dans de bonnes conditions avec une classe d'une trentaine de 3-4 ans ? En tout cas la décision est prise ici : nous recommencerons à déposer les enfants à l'école quand nous jugerons la situation satisfaisante, pas avant. Probablement en septembre.

Le renouvellement des ateliers continue. Même Gribouille a eu droit au sien. Après avoir découvert des vidéos bluffantes de parcours pour chat, les filles ont posé des pièces de bois dans le couloir : notre chatte a fait l'aller-retour sans rien bousculer.

Et pour les filles, aujourd'hui ce fut cercles & ronds avec des bouchons, des verres et un rouleau de scotch (pour Gisèle) et un compas (pour Madeleine). Au final, nous avons eu droit à un joli couché de soleil et un hibou.

Côté jardin, j'ai planté une deuxième rangée de radis. La première datait des tous premiers jours du confinement : les radis ne sont pas encore prêts mais si on veut pouvoir en cueillir en continue, il faut recommencer périodiquement.

En France, il y avait 144411 cas confirmés, 15748 décès et 29098 guérisons. Et une philosophe qui explore la littérature pour enfants sur un nouveau compte Instagram Un Rêve à Soi.