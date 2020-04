Peggy a eu la bonne idée de proposer un pique-nique pour ce midi : une salade de riz, des chips, une nappe et les casquettes, on se prête à rêver de vacances. Celles de cet été puisque celles de Pâques n'avaient même pas été réservées.

Pour la deuxième fois en deux jours, mes larmes ont coulées : cette fois-ci en écoutant la chanson Merci à toi ô Soignant, détectée par David Dufresne. Le (premier) pic français semble derrière nous mais des amis proches viennent de nous prévenir qu'ils sont atteints, on croise les doigts et on pense fort à eux. Toujours ce deuxième coup de bambou.

Nous avons sorti la boîte de papiers japonais, les ciseaux, la colle et les perforatrices. J'en ai profité pour sortir mon annuaire de dessin : que c'est agréable de retrouver un moment de sérénité en dessinant dans ses fines feuilles.

En France, il y avait 110048 cas confirmés, 10343 décès et 19516 guérisons. Et des vendeuses à la boulangerie qui se posent toujours la question de savoir s'il faudrait quelque chose pour se protéger (un masque ? une visière ? une morceau de plexiglas ?) avant de répondre par la négative.