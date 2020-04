Après avoir géré les urgences des clients existants, le travail revient au petit trop : après un trou de deux semaines, déjà 5 créations de compte depuis lundi. C'est au dessus de mes disponibilités du moment (2h l'après-midi, 2h le soir) et avec deux salariés en arrêt maternité ou paternité, il va falloir se ré-organiser, encore. On y travaille.

Ce soir, nous sommes sortis deux fois sur le trottoir : la première pour acclamer les éboueurs et voler quelques sourires au plomb du confinement, la deuxième pour applaudir les soignants et s'encourager entre voisins.

Petit concert après le repas : assis sur le canapé, Peggy et moi avons écouté Madeleine au chant et Gisèle au ukulélé dans leur interprétation de Le bonheur est ailleurs de Hélène Bohy.

En France, il y avait 59929 cas confirmés, 4514 décès et 12548 guérisons. Et une relecture du Workplace Management de Taiichi Ohno où on parle - encore et toujours - de ces masques qu'il faudra bien produire sur place un jour, si possible rapidement.