Ce matin, atelier "pâte à sel". La maîtresse avait demandé des soleils pour prendre en main ronds et traits, on a aplati des petites boules pour les premiers et fait rouler d'autres petites boules pour les seconds. Mais ce sont bien les emporte-pièces qui ont eu le plus de succès. Pour recommencer un autre jour, il faudra aller faire des courses : notre réserve de sel fin est déjà presque épuisée.

Ce soir, avec Peggy, nous sommes allés au restaurant. Un restaurant un peu spécial : il faut payer pour rentrer (un papier de 5 euros), puis préparer le repas, servir les assiettes, remplir les verres d'eau, débarrasser la table. Mais il y avait quand même un petit spectacle après les applaudissements de 20h.

En France, il y avait 52819 cas confirmés, 3532 décès et 9508 guérisons. Et une philosophe qui tente d'enregistrer une deuxième vidéo.