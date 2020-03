La routine s'est installée : les filles avaient déjà fait des semis, elles ont recommencé; Madeleine avait déjà fait une séance de télécole, elle a recommencé; on avait déjà fait une séance de vidéo-taïso en famille, on a recommencé. Et avec notre malle à trésor pour bricolage - placée judicieusement sur le chemin qui mène à la poubelle recyclable, on se prépare à d'autres recommencements.

La première du jour, c'était de faire des courses au supermarché ce matin : avec gants et masque, j'ai réussi à compléter des trous dans le frigo et dans la réserve à petit matériel. C'est fou comment une paire de gants de vaisselle peut vite devenir essentiel quand il fait beau, froid et sec et que les mains se couvrent de gerçures. Les vendeuses sont désormais derrière une plaque de plexiglas tandis que les responsables s'échangent le téléphone de main à main.

Le contraste est saisissant avec le retour d'expérience de Proditec (dans le cadre d'une visio-conférence organisée par l'Institut Lean France) où tous ceux qui doivent travailler au siège (bureaux et atelier) le font dans une pièce, seul, avec comme consigne de tout nettoyer et désinfecter avant et après leur passage.

Je me suis aussi souvenu que je parlais italien aujourd'hui. Plutôt que d'évoquer les situations américaine et britannique qui ont envahies mes sources, je suis allé piocher quelques nouvelles de la bataille transalpine : tout d'abord les contaminations ralentissent enfin (troisième jour consécutif de baisse) malgré la mortalité toujours en hausse. J'ai aussi découvert qu'il y avait en circulation un test pour diagnostiquer le Covid-19 en moins de 5 minutes. Un peu d'espoir donc.

En France, il y avait 22304 cas confirmés, 1100 décès et 3281 guérisons. Et Peggy qui prépare une première vidéo pour Instagram.