Paul Jorion a proposé de publier sur son blog un billet de Peggy qu'il avait bien aimé : commentaires désobligeants et ignares en ont profité pour montrer leur bout du nez. C'est pas glorieux. Et ça fait mal. Ainsi je ne peux m'empêcher de sourire - jaune - en découvrant un SVP, informez-vous quand on ne connait pas la référence ou quand je lis que Le coronavirus n’a rien de capitaliste sur un site qui croise au quotidien trackers boursiers et courbes épidémilogiques. J'en profite quand même pour vous inviter à aller sur l'original, eux n'ont rien compris.

La volonté générale exigeait depuis 24h un atelier "paillettes" : il fallait donc y passer, même à reculons. Il s'agit d'une activité qui demande patience et minutie : l'aspect pédagogique existe. Et après avoir nettoyé, aspiré, lavé la cuisine de ses minuscules poussières colorées et brillantes, j'ai préféré mettre la boîte hors de vue des filles. On ne m'y reprendra pas de si tôt.

Niveau pédagogie, les applaudissements à 20h sont un sacré repère temportel. Gisèle et Madeleine ont bien anticipé qu'il y avait entre le plat et le dessert une occasion de sortir sur le péron et qu'il suffisait de demander l'heure très régulièrement y pour avoir droit.

Nous avons inauguré aujourd'hui un autre rendez-vous : le Taïso avec des membres de la section Aïkido du JAK. Grâce à Jean-Marie et à la technologie, chacun installe web-cam et tapis pour 45 minutes d'exercices encadrés. En attendant de pouvoir remettre un hakama et de monter sur un tatami, ça fait un bien fou.

En France, il y avait 19856 cas confirmés, 860 décès et 2200 guérisons. Et la première tarte aux fraises de l'année.