Quand une société grandit, son rythme de production baisse : les contraintes des théories du parallélisme et des files d'attente sont implacables. Et si l'objectif de l'économie entreprenariale, ce sont bien des rendements croissants pour se développer (ou increasing returns to scale), il ne reste plus grand chose à faire :

As an organization hires more employees, work on productivity improvements must be a constant priority. Internal tooling, training, and services must be developed and fielded to ensure that all members are able to work on problems of continuously increasing impact. The ceaseless pursuit of force multipliers is the only possible route to superlinear productivity improvements as an organization grows.

Dans son petit essai Work Is Work, Coda Hale arrive presque à définir le Lean, sans jamais le mentionner : améliorer des façons de faire, former les personnes, travailler sur les délais, enrichir la gamme, respecter les personnes. Et à m'orienter vers la littérature sur les files d'attente au passage...