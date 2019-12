De temps en temps, je découvre un article qui semble capturer l'essence de mes lectures récentes. The Real Class War de Julius Krein fait parti de ceux-là. Entre une reprise indirecte et grinçante des analyses de Louis Chauvel dans La spirale du déclassement et une touche ironique et désabusée piochée dans la newsletter de Matt Stoller, l'éditorialiste conservateur américain dépeint une Amérique coupée en deux entre les 10% et les 1% (les autres étant déjà marginalisés politiquement). Les prochaines présidentielles y seront fascinantes à regarder.

Ultimately, the question that will determine the future of American politics is whether the rest of the elite will consent to their contin­ued proletarianization only to further enrich this pathetic oli­garchy. If they do, future historians of American collapse will find something truly exceptional: capitalism without competence and feu­dalism with­out nobility.