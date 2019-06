En début de semaine, j'ai participé à un échange avec Pierre Moscovici : le commissaire européen faisait un tour dans le Nord et le Pas-de-Calais pour parler Brexit (entre autres). Dans cette discussion, forcément convenue et hyper-calibrée, j'ai été marqué par un aveu de la part d'Euratechnologies via la voix de son directeur Raouti Chehi : il n'y a aucun partenariat avec d'autres structures - incubateur, accélérateur ou autre - en Europe. Alors qu'il y en a avec le Brésil, les Etats-Unis, le Canada, la Chine et la Corée du Sud.

Pendant ce temps, Noah Smith - ancien chercheur en économie à Stony Brook University et récent fan de Elizabeth Warren - qui écrit régulièrement chez Bloomberg et encore plus sur Twitter, note en particulier :

3/First of all, this plan shows that the free-trade consensus has decisively broken down in Washington.



Between, Trump, Bernie, Schumer, and now Warren, there is essentially bipartisan consensus that the era of unquestioned free trade policy is now over. — Noah Smith (@Noahpinion) 6 juin 2019

Je me dis - et je ne suis pas le seul - qu'il va y avoir un grand besoin de faire évoluer quelque peu la stratégie de ma zone d'activités favorite. Celle qui ne se donne pas de limites pour créer des entreprises et des emplois, et les bâtiments qui vont avec.