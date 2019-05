Steve Krouse évoque une longue discussion avec Alan Kay sur son blog :

Also like Bob Barton, Alan spent most of the lunch very kindly intellectually destroying me, smacking me around, and pointing out how much more I have to learn in order to do good work. I have met only a handful of people in my life who can give me such brutal criticism but in a way that feels supremely constructive.

C'est simple, dès que je vois le mot Alan Kay quelque part, je vais lire ou regarder la vidéo (la dernière, c'était The Best Way to Predict the Future is to Create It. But Is It Already Too Late?). Toujours avec grand plaisir. Cet extrait fait écho à une autre vidéo, celle de Nampachi Hayashi que j'ai regardée ce week-end. J'y ai retrouvé la même technique : toujours laisser son padawan sur un coup de pouce afin qu'il puisse reprendre le chemin de l'apprentissage.