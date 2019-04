Jacques Lévy interviewé dans La Gazette des Communes :

L’abandon des territoires périurbains est une légende. Une antienne des sénateurs et des élus des zones à faible densité qui bénéficient plutôt du système, mais trouvent que ce n’est jamais assez. Contrairement à ce que dit Christophe Guilluy, ce sont les contribuables des grandes villes qui paient pour les autres.

Un écho franco-français aux travaux de Strong Towns et d'Urban 3 qui montrent à quel point les banlieues périurbaines sont effectivement subventionnés par les centres urbains (riches et pauvres) via la puissance publique. A commencer par le réseau routier, absolument vital (ou pas) pour son mode de vie.