Lors de mon passage à la présidence de l’AFUP - 2003/2004 - une règle a émergé : le bureau en place se refuse de faire une conférence lors d’un Forum PHP (en dehors des sessions d’ouverture et de clôture bien sûr). Les places sous les projecteurs du plus grand évènement dédié aux développeurs PHP en France étaient dédiés aux grands noms du PHP dans le monde, aux grands comptes et aux experts de technique pointue et/ou à la mode. Une autre règle - toujours en place elle aussi - limite la durée du mandat de président à une année non-renouvelable. Ces deux règles qui « brident » la visibilité de tel ou tel président a toutefois permis l’émergence d’une symmathésie (ou symmathesy en anglais) - fruit du grec sym = ensemble et mathesi= action d’apprendre - entre ces même présidents.

Dans le florilège qui suit, on trouvera Armel Fauveau (1969), Cyril Pierre de Geyer (1976), moi-même (1977), Guillaume Ponçon (1978), Arnaud Limbourg (1976), Xavier Gorse (1975), Nicolas Silberman (1980), Jean-Marc Fontaine (1977), Xavier Lacot (1982) et Fabrice Bernhard (1983).

Tout commence au sein de la « Communauté PHP » bien sûr. Lors des premiers « appels à boire » organisés via fciwap à la fin des années 1990, Armel croise Cyril et Arnaud. Avec quelques autres, ils créeront l’AFUP pour promouvoir le PHP auprès des professionnels. Au début des années 2000, je lance le premier apéro PHP à Lille : Jean-Marc fait partie de la poignée de participants. Un peu plus tard il sera mon trésorier dans le bureau 2005. Dans ces années-là, les apéros PHP lillois sont les plus importants de province. En 2011 nous inverserons les rôles au sein du bureau et mettrons sur pied le premier PHP Tour, à Lille bien sûr. Toujours au sein de l’AFUP, Guillaume et Xavier G. ont longtemps travaillé sur le projet de Web TV dédié au PHP : ce sera la PHPTV des années 2009 - 2011. En parallèle de l’AFUP, Fabrice, Xavier L. et Xavier G. participeront à la création de l’Association Francophone des Utilisateurs de Synfony en 2012. Quant à Cyril et Nicolas, ils monteront Drupagora, avec des coups de mains épisodiques d’Armel. Pour l’anecdote un lien inatendu relie ce dernier et Xavier L. : ils sont tous les deux radio amateurs indicativés.

Côté boulot, nous avons tous créé une société : les liens à ce niveau sont multiples. Ainsi le premier salarié de No Parking (ma société) est un ancien collègue d’Arnaud. Jean-Marc travaillera aussi avec nous ponctuellement. Un peu plus tard il rejoindra la galaxie Alterway qui venait de racheter Anaska co-fondée par Cyril. Armel et lui s’associeront pour faire des peluches PHP un business. Plus classiquement - sur des prestations techniques donc - Guillaume a travaillé pour Cyril, Xavier L. pour Nicolas, Cyril et Xavier L. pour Armel, Xavier G. pour Arnaud. Mais bien sûr, tous n’ont pas été entrepreneurs en même temps et même les postes salariés ont vu des transferts : en quittant 20 Minutes, Nicolas laissera son poste à Arnaud. Un peu plus tard il quittera Mediapart et c’est Jean-Marc qui a failli récupérer ce poste-là.

Apprendre ensemble aura aussi été un puissant levier d’action. Afin de crédibiliser son entreprise de formation, Cyril a co-écrit la première bible en français du PHP dans une maison d’édition parisienne, Eyrolles. À la 6e édition il entraînera un de mes anciens salariés. Et pour la préface de son Performances PHP : Audit et optimisation LAMP, il choisira Armel. Guillaume aussi y a publié son Best practices PHP 5 dans lequel il s’entretient avec nombre d’entre nous. Et puis il y aura son Zend Framework dans la collection « les cahiers du programmeur » avant que l’un et l’autre se retrouvent pour le mémento PHP 7 et SQL. Et si Guillaume a écumé les conférences avec le concept de « meilleurs pratiques » et d’industrialisation - comme Xavier L. ou Jean-Marc, c’est à la fécondation de l’écosystème PHP dès 2006 par les pratiques agiles (à commencer par les tests unitaires avec SimpleTest) que j’ai tenu mon cheval de bataille, et Fabrice est allé un cran plus loin avec les pratiques Lean au sein de Theodo dès 2011 : un champ qui continue à être un terrain d’échanges pour nous. Mais c’est sur une conférence Django / Python qu’il a recroisé Arnaud. Parallèment en 2013, Cyril monte un Executive MBA au sein d’Epitech : dans la première promotion, on retrouve Nicolas et Jean-Marc. Un peu plus tard, on retrouvera les mêmes au sein de « CTO Partners ».

Là on voit pointer une nouvelle histoire. Dans le modèle de Carlota Pérez, après une phase dite irruption qui donne la part belle aux innovateurs et autres pionniers, la deuxième frenzy s’installe avec son cortège de financiers. Dans le monde du web, les commandes ont effectivement changé de mains et les développeurs se retrouvent en deuxième ligne dans leurs sociétés respectives, au mieux ils seront directeur technique, lead dev ou CTO (mais jamais « responsable SI », on se rassure comme on peut). Ainsi Fabrice aura été le benjamin de cette vague des pionniers et Olivier Mansour l’aîné de la vague suivante : avec Maxime Teneur, Cyril Pascal, Xavier Leune et Geoffrey Bachelet, les directeurs techniques ont tracé leur sillon, même à l’AFUP. L’avenir dira s’ils ont aussi constitué leur symmathésie.

PS : j’ai volontairement omis tous les co-créateurs, co-auteurs, co-associés, co-membres et autres co-leaders, j’espère qu’ils se reconnaîtront et qu’ils me pardonneront ces manquements à leurs apports significatifs.

Mise à jour le 29/06/2018 avec la référence à la préface de Armel sur un autre livre de Cyril.