Pour commencer 2018, rien de tel que de faire remonter à la surface des pépites enfouies dans les entrailles de YouTube. Cette série avait commencé il y a bien longtemps avec les travaux de WoodGears.ca.

Un art que je découvrais largement partagé :

Voire détourné :

Dans une veine similaire, il y a bien sûr les fameuses machines de Goldberg :