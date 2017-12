Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé lors d'une conférence et une fois coutume, ce ne sera pas tellement lié à PHP. Lors du prochain Lean Tour à Lille, je présenterai : Comment j’ai raté le virage du Lean en 2007, puis en 2012. Avant de m’y mettre (enfin) sérieusement en 2017 . L'occasion de faire le point sur ce qu'on a fait sous le mot-clé lean chez No Parking depuis bientôt 10 ans. Le temps que cette communauté (et moi surtout) mûrisse un peu.

Et toute la journée devrait être intéressante : je suis visiblement le seul à bosser dans le numérique. Ce sera l'occasion d'entendre parler de soudure robotisée ou manuelle MIG, MAG et TIG, d'analyse d'amiante, de filtration industrielle ou autres études et mesures sur sites industriels. De quoi se revigorer les neurones...