Il y a une bande d'agilistes parisiens qui suit les après-midi de Simone depuis plus d'une année : c'est à Paris, une fois par mois. Et comme visiblement ça plaît, il était temps pour Peggy de passer à la phase d'essaimage.

Pour les lillois - agilistes ou non - qui voudraient goûter au délice d'une philosophie grandeur nature, il y a désormais un programme expérimental du côté de Marcq-en-Baroeul. Au menu : quatre thématiques pour quatre jeudi soir (un par mois jusque Noël) : Le manque de temps est-il le mal du siècle ?, Qu’est-ce qui nous rend libres ?, Le numérique est-il virtuel ou réel ? et enfin Qu’est-ce qu’un don ? Chaque soirée sera accompagnée de grignotages au début et de bulles à la fin, histoire de stimuler les neurones entre 18h30 et 21h. Le programme de cours commence le 21 septembre 2017 et bien sûr comme tout ce qui est inutile, il est indispensable ;-)