Il y a un art du bug : le corriger localement et rapidement bien sûr mais aussi - et peut-être surtout - comprendre, voir et sentir la structure générale de l’application dans son ensemble afin de le laisser dans un état sain, sans trop de cicatrices. Ne pas fuir avec un copier-coller brutal mais discerner l’architecture générale, aussi nébuleuse soit-elle, et la compléter, dans l’élan qu’elle porte déjà en elle.

En s’appuyant sur Gilbert Simondon, Arnaud Bailly utilise le concept d’individuation dans sa conférence On the Mode of Existence of Software pour couvrir ce cas. Et il y en a d’autres pépites pour les curieux de concepts, de philosophie et de code….

Arnaud Bailly - On the Mode of Existence of Software from NEWCRAFTS Conferences.