Par convenance personnelle, Antoine avait demandé l'ajout du podcast de Simone et les philosophes dans iTunes. Peggy s'y est employée, probablement parce que la valeur perçue par le client est reine. Le premier effet de bord n'a pas tardé à apparaître : des commentaires d'inconnus sont apparus sur la plateforme d'Apple.

Et le deuxième date de ce matin :

Une place dans un classement (celui de Okihika) parmi les deux meilleurs podcasts de philosophie en France et dans un autre (celui d'Apple) dans le top 3. Et tout ça au bout du deuxième épisode, ça se fête ! Bravo et longue vie à Simone...