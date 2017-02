Entre novembre 2015 et avril 2016, Tristan Senet a réalisé un documentaire sur ce qui se passe dans les bureaux de No Parking. On y retrouve des papillons repositionnables (les fameux post-its), des lignes de code, des coups de fil et la tranquillité presque silencieuse qui surprend toujours nos visiteurs. Bonne découverte... Et surtout un grand merci à tous les "acteurs" : Jeff, Matthieu, Ophélie, Alexis.