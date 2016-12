Tout à commencé quand je me suis rendu compte que les tweets les plus intéressants d'Adrienne Charmet étaient en fait l'excellent travail effectué au sein de La Quadrature. J'ai donc appuyé sur deux boutons : "Se désabonner" sur Twitter et "Flux RSS" sur La Quadrature du Net. L'exemple de Pascal Martin était encore plus éclairant : son flux Twitter est presque exclusivement composé de renvois vers son blog, une source ô combien précieuse pour le développeur PHP que je suis. Mais le fin du fin dans ma timeline, c'était le compte de Nicolas Colin : cette fois le flux est composé de liens vers son espace Medium ET de retweets de ses lecteurs. Or ces derniers m'intéressent moins. Et heureusement Medium aussi propose encore des flux RSS.

Je me permets de citer ces trois noms parce que j'apprécie fortement leurs travaux respectifs. Et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir arrêter de les suivre sur Twitter. Je continuerai de les suivre attentivement via mon vétéran Feed on Feeds. Il fait l'affaire en matière de veille. Et tant pis pour les concours de statistiques, de métriques et autres données quantifiables.

J'en profite au passage pour renvoyer à une très bonne chronique - encore - de Xavier de La Porte sur le sujet : Pourquoi cesse-t-on de suivre quelqu'un sur Twitter ?

PS : oui, une fois que ce billet sera public, j'en profiterai pour lui faire une petite interpellation sur Twitter ;-)